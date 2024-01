Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti si prepara al derby contro San Miniato

Primo derby di ritorno per l'Abc Solettificio Manetti, che dopo la trasferta di La Spezia si appresta a far visita ai cugini dell'Etrusca San Miniato. Domenica 14 gennaio alle 18 i ragazzi di Walter Angiolini sono infatti attesi al PalaFontevivo per la quinta giornata del girone di ritorno (arbitri Fabiani di Livorno, Rossetti di Rosignano Marittimo), nonché primo dei tre impegni di una settimana di fuoco, che proseguirà mercoledì 17 al PalaBetti contro Arezzo e sabato 20 a Serravalle Scrivia. Tre sfide davvero importanti nell'economia della stagione castellana.

Una gara che metterà i gialloblu di fronte ad una squadra che sta lottando per le posizioni di vertice, reduce dall'ampia vittoria conquistata sul parquet dell'Olimpia Legnaia dopo l'altrettanto netto successo interno ai danni di Spezia che ha chiuso il 2023. Una sfida nella sfida, come ogni derby che si rispetti, ma soprattutto una gara delicata come lo saranno tutte da adesso in poi per l'Abc, spinta dalla necessità impellente di portare a casa punti salvezza sempre più necessari.

All'andata al PalaBetti il primo derby stagionale si chiuse sul 73-77 in favore degli uomini di Gabriele Martelloni. Una sconfitta resa ancor più amara dal fatto che, dopo una prima parte sempre a rincorrere, i gialloblu riuscirono a mettere la testa avanti all'inizio della quarta frazione, preludio ad un ultimo quarto scivolato via sul punto a punto e poi deciso dagli episodi nel finale. A fare la differenza furono in primis i centimetri del centro Ndour, la solidità dell'ala Lovato e il talento offensivo dell'esterno Bellachioma, tre dei punti di forza biancorossi da attenzionare con particolare riguardo anche in questo derby di ritorno. Quaranta minuti in cui i ragazzi di coach Angiolini dovranno essere bravi, ancora una volta, a far leva sulle loro certezze, trovando nella solidità del gruppo la forza per supplire alle mancanze fisiche che hanno reso e stanno rendendo questo cammino davvero difficilissimo.

