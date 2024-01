Incendio in appartamento a Siena: vigili del fuoco impegnati per quasi 4 ore nelle operazioni di spegnimento

Un incendio è divampato questa mattina nel salotto un appartamento di via Sallustio Bandini, nel cuore di Siena. I vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 13:30 nelle operazioni di spegnimento. Il rogo non ha coinvolto nessuna persona.

A seguito dei danni causati dall'incendio, l'appartamento è stato dichiarato inagibile in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. In via precauzionale è stato momentaneamente inibito l'accesso anche all'appartamento sovrastante.