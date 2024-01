“L’audioguida di Casa Boccaccio” realizzata dagli alunni di Certaldo

Casa Boccaccio è sempre più interattiva grazie ad un’audioguida che descrive la storia della casa, la vita e le opere di Giovanni Boccaccio, la preziosa collezione di libri custodita nella biblioteca e le opere in mostra.

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio investe così su un progetto digitale disponibile per tutti coloro che desiderano conoscere il museo.

L’audioguida è stata realizzata grazie alla fattiva collaborazione degli alunni delle classi 2° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Certaldo - nell’anno scolastico 2022/2023 - e il suo utilizzo è semplice: basta scaricarla sullo smartphone attraverso un QR-code che viene consegnato al visitatore sotto forma di cartolina. Una cartolina molto particolare perché realizzata anche questa dagli alunni, con disegni dedicati al grande autore del Trecento, che diventa un simpatico omaggio e ricordo della visita nel museo.

Il progetto, ideato dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e iniziato nell’anno scolastico 2022/2023, grazie ad una convenzione con l’Istituto Comprensivo di Certaldo, è stato illustrato stamani alla presenza della presidente dell’Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini, della referente e curatrice del progetto per l’Ente Boccaccio dott.ssa Martina Dani Recchi, delle assessore del Comune di Certaldo Clara Conforti alla Cultura e Benedetta Bagni all’Istruzione, della dirigente scolastica prof.ssa Linda Di Ielsi, delle docenti Silvia Spini e Silvia Anselmi e del dirigente scolastico prof. Goffredo Manzo con il quale, nel 2022, è stata siglata la convenzione.

Presenti, e protagonisti, gli alunni che lo scorso anno frequentavano le classi 2° della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato al progetto: chi disegnando, chi registrando i testi audio, ciascuno contribuendo attivamente alla sua realizzazione.

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, che ha sede in Casa Boccaccio, ha infatti avviato da anni collaborazioni e convenzioni per la realizzazione di progetti scolastici, come visite guidate al Museo di Casa Boccaccio per scuole di ogni ordine e grado, laboratori didattici sulla figura di Boccaccio e tirocini.

Il progetto avrà un seguito anche in questo anno scolastico con la realizzazione di un’audioguida dedicata ai più piccoli.

“L’Ente Boccaccio compie un ulteriore passo in avanti nell’accoglienza dei visitatori e degli ospiti di Casa Boccaccio grazie a questa audioguida che mette in evidenza due aspetti fondamentali: la collaborazione con le istituzioni del territorio per la valorizzazione della casa dello scrittore certaldese, attivando così nuovi servizi museali, e la visione didattica nel sensibilizzare e far affezionare i giovani al patrimonio culturale e artistico, rendendoli protagonisti e identificando sempre di più il binomio Certaldo-Boccaccio, ha detto la presidente dell’Ente prof.ssa Giovanna Frosini. Anche questo progetto, avviato durante il mandato del prof. Stefano Zamponi, rientra nel quadro complessivo di attività che l’Ente sta portando avanti nel percorso per celebrare, nel 2025, i 650 anni dalla morte del grande autore del Trecento, in linea con le tendenze internazionali e con le nuove tecnologie a disposizione”.

“Spesso ci chiediamo qual è il modo migliore per coinvolgere i ragazzi nel tessuto sociale, come far conoscere loro il patrimonio di cui in futuro saranno conservatori e come renderli parte attiva nel processo di creazione, ha sottolineato la curatrice del progetto dott.ssa Martina Dani Recchi. E proprio in questo ci viene in aiuto il teatro che, grazie al gioco e alla narrazione di sé e dell’altro, genera consapevolezza e azione. Questo progetto, infatti, ha come protagonisti proprio i ragazzi che con il loro impegno e la loro creatività hanno dato vita a qualcosa che sul territorio non esisteva: il racconto del patrimonio certaldese dalle voci dei suoi giovani cittadini, fruibile per tutti”.

“L’istituto Comprensivo è lieto di aver potuto integrare l’offerta formativa dell’Istituto, attraverso la convenzione triennale con l’Ente Boccaccio, stipulata nel 2022. Questa collaborazione conferisce un valore aggiunto a tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza del territorio poiché permette agli studenti di far uscire la loro voce al di fuori delle pareti scolastiche e contribuire alla promozione del patrimonio artistico e culturale del proprio paese” così la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Certaldo prof.ssa Linda Di Ielsi.

"L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha dimostrato di essere un'istituzione dinamica e all'avanguardia, sempre pronta a innovare e a proporre progetti che non solo coinvolgono ricercatori e studiosi, ma che vanno ben oltre, interagendo attivamente con la comunità locale, hanno dichiarato le assessore del Comune di Certaldo Clara Conforti e Benedetta Bagni. La sua costante ricerca di iniziative che valorizzano il patrimonio culturale legato al nostro illustre concittadino è un segno tangibile del suo impegno a mantenere viva e rilevante la memoria storica e artistica del territorio. L'audioguida, realizzata in stretta collaborazione con gli studenti del nostro Istituto Comprensivo, incarna perfettamente questo spirito di coinvolgimento, stimolando l'interesse e l'orgoglio nei confronti del nostro patrimonio storico. Grazie, a nome dell'Amministrazione, a tutte le persone coinvolte in questo progetto".

Sarà possibile ascoltare l’audioguida anche sul sito e sulle piattaforme social dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

L’audioguida è composta da sette brevi testi riferiti ai seguenti argomenti: La storia di Casa Boccaccio: il testamento, Carlotta Lenzoni dei Medici e la ricostruzione nel dopoguerra. La vita di Boccaccio: gli anni giovanili, il ritorno a Firenze, l’impegno politico, il ritiro a Certaldo, la sepoltura. Il “Decameron”: introduzione all’opera. Biblioteca: la creazione del fondo, i volumi di pregio conservati e la collezione di traduzioni del “Decameron” in lingua straniera. La Stanza del Poeta: l’affresco di Benvenuti, le scarpette, le medaglie in bronzo. La torre: il bombardamento, l’ultimo restauro, il panorama. Il giardino: introduzione alla terza giornata, simbologia e recupero.

Gli alunni presenti alla conferenza stampa e che hanno prestato le loro voci per l’audioguida: Maddalena Bastianoni, sezione C, La Torre; Laura Campinoti, sezione D, La vita di Boccaccio; Camilla Crocetti, sezione A, Il giardino; Carlo Di Spirito, sezione G, La Biblioteca; Carola Maiorani, sezione E, Il Decameron; Francesco Stella, sezione F, La stanza dell'affresco e Lorenzo Tinti, sezione B, Storia della casa. Per l’accompagnamento musicale durante la presentazione presenti Filippo Bandinelli alla chitarra e Giulio Ciampolini al flauto, sezione D.

Fonte: Ufficio Stampa