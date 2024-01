Ostello di Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "Spesi 130mila euro in interventi poco utili"

"Dopo innumerevoli solleciti e aver anche scritto al Prefetto, la perizia giurata che compensa 130mila euro di affitti insoluti dell’Ostello, è saltata fuori. Mi è stata inviata giovedì 11 gennaio benché sarebbe stato corretto che venisse consegnata ai consiglieri prima della votazione del 29 novembre in modo che tutti fossero consapevoli di ciò che stavano votando".

Così Susi Giglioli, capogruppo della Lega Castelfiorentino.

"Mi è stato subito chiaro il motivo per cui ci fosse questa irragionevole ostilità a consegnarmi questo documento ufficiale comprovante le migliorie apportate all’immobile. Di fatto si tratta per la maggior parte di ordinaria manutenzione nel migliore dei casi o di cianfrusaglie in molti altri casi, si passa dai servizi per catering del 2017 all’insegna “Victor bar” ormai dismessa relativa all’omonimo bar ormai chiuso da tempo".

"Incomprensibile l’intervento dell’autospurgo con riferimento a fattura del 2016 accertato che la Forti Yacting ha firmato la concessione nel febbraio 2017. Si trovano tra le migliorie, bicchieri, tazze, sedie e tavoli senza diversificare quelli che avevamo ceduto a titolo di inventario al momento della concessione. Non vorrei pensare di aver riaccreditato oggetti che erano già nostri".

"Questo è quello che succede quando le maggioranze sono 'bulgare' e i loro rappresentanti complici di una dinamica che ha apportato sicuramente molte “migliorie” ma non di certo all’Ostello. Stante questo squilibrio politico, sono situazioni che si ripeteranno al di là delle opportune denunce che molti mi sollecitano a fare".

