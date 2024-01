Riqualificazione Biblioteca Gronchi, FdI Pontedera: "Il degrado continua e i lavori restano fermi"

"Fratelli d'Italia Pontedera esprime profonda preoccupazione per il persistente stato di degrado e i continui ritardi nei lavori di riqualificazione della zona che circonda la Biblioteca Gronchi, in totale contrasto con le promesse del programma elettorale del 2019 del sindaco Franconi".

Così Matteo Bagnoli (Fratelli d’Italia) e Christian Nannipieri (Gioventù Nazionale).

"Infatti - proseguono - nel suo programma aveva sottolineato l'importanza di rendere la Biblioteca uno dei punti più frequentati dai cittadini, ampliando gli orari e migliorando la vivibilità dello spazio interno ed esterno. Tuttavia, la realtà attuale dimostra chiaramente che queste promesse sono rimaste come parole al vento".

"Dal mese di agosto 2022, la Biblioteca Gronchi è rimasta in uno stato di interruzione continua dei lavori, con impalcature che rendono difficile l'accesso e ostacolano il normale flusso di utenti. La chiusura del passaggio dal parcheggio dell'ospedale al Viale Piaggio ha ulteriormente compromesso l'accessibilità della biblioteca, causando disagi significativi per chi vorrebbe usufruire del servizio".

"Come se non bastasse, l’interruzione dei lavori all’Atelier della Robotica, altra promessa non mantenuta, ha causato infiltrazioni d’acqua nella biblioteca, rovinando libri e scaffali. In queste condizioni la Biblioteca non è in grado di svolgere il suo importante ruolo di presidio culturale, ciò è dimostrato dalla drastica diminuzione dei prestiti nel 2023, con un calo del 30% rispetto al 2019 – anno pre pandemico".

"Fratelli d'Italia si impegnerà con fermezza per la valorizzazione della Biblioteca Gronchi, considerandola un punto fondamentale per la promozione della cultura nel nostro territorio. Gli studenti del nostro territorio hanno il diritto di avere un luogo doversi incontrare, studiare in serenità e lavorare per il loro futuro".

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera - Ufficio Stampa