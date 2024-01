Soldi pubblici sprecati per le luminarie natalizie. Il punto di FdI Calcinaia

Fratelli d'Italia Calcinaia denuncia lo spreco di soldi pubblici causato dalle luminarie di Natale accese durante le ore diurme.

Matteo Becherini, rappresentante di Fratelli d'Italia Calcinaia, ha evidenziato che le luci di Natale installate in via Tosco Romagnola a Fornacette sono ancora accese non solo nelle ore serali, ma anche in pieno giorno. Una situazione - secondo Becherini - che rientra a pieno titolo tra le esorbitanti spese inutili che gravano sulle spalle dei cittadini, un comportamento tipico delle amministrazioni a guida Partito Democratico.

È inammissibile che l'amministrazione comunale non si sia ancora accorta che le luminarie di Natale rimangono accese giorno e notte, con uno spreco assurdo di soldi pubblici, perché non è ancora intervenuto nessuno per risolvere il problema?

Matteo Becherini - Fratelli d'Italia Calcinaia