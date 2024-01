Un arresto in flagranza di reato e due denunce in stato di libertà a Pontedera

Ammonta ad un arresto in flagranza di reato e due denunce in stato di libertà il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Pontedera nelle scorse ore.

Un 35enne nigeriano è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso in possesso di 6 dosi di eroina, verosimilmente destinate allo spaccio. Nel tentativo di non farsi arrestare l'uomo, come dimostrato dagli accertamenti de pronto soccorso, aveva ingerito le dosi. Dopo aver espulso gli involucri contenenti eroina, il 35enne è stato infine arrestato.

Sempre nelle scorse ore, i carabinieri di Pontedera hanno denunciato in stato di liberà due uomini. Nel primo caso un individuo, di nazionalità straniera, aveva dato ai militari false generalità a seguito di un furto. I carabinieri erano stati avvisati di un furto in un esercizio commerciale nel centro di Pontedera. All'arrivo i carabinieri hanno identificato immediatamente i giovani implicati tra cui uno che, non avendo documenti con sé, ha dichiarato un'identità rivelatasi poi falsa.

Il secondo episodio che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo, è avvenuto al termine di un sinistro stradale autonomo. Il conducete, che ha riportato lesioni, è stato portato in ospedale per le opportune cure. Qui il personale ha constatato che l'automobilista avesse un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge.