Azione. Eletti a Lasta a Signa il segretario comunale e il consiglio direttivo comunale del partito

Sabato 13 gennaio 2024, nell’ambito del Primo Congresso Comunale di Lastra in Azione, tenuto presso il Circolo ACLI L’Ulivo, è stata eletta la prima Segreteria

Comunale di Azione. Con grande orgoglio si conclude il percorso iniziato due anni fa dal comitato promotore e proseguito con il numeroso tesseramento del 2023.

Alla presenza di una rappresentanza della segreteria metropolitana del partito si sono aperti i lavori, con un dibattito politico vivo e appassionante, grazie anche alla presenza del Sindaco, dei numerosi rappresentanti di tutte le altre forze politiche locali e di altri esponenti della società civile attivi nel nostro territorio.

Oltre al segretario comunale, candidato unico eletto per acclamazione, Matteo Lucchesi, fanno parte del direttivo comunale altri 6 membri.

Segretario Comunale: Matteo Lucchesi

Membri del consiglio direttivo: Leonardo Cappellini (ex Vice Sindaco – Assessore

dell’attuale Giunta), Gabriele Ippoliti, Carla Porrari (cons. comunale - Gruppo Misto),

Cristiano Santoni (cons. comunale - Gruppo Misto), Andrea Bachi, Letizia Chemeri.

Nota sull’attuale situazione politica lastrigiana di Matteo Lucchesi

“Ringrazio tutti gli intervenuti a questo bellissimo esercizio di democrazia, per quanto riguarda le prospettive politiche locali, vogliamo partecipare attivamente alle prossime elezioni amministrative comunali 2024, a tal proposito proseguiremo con il dialogo avviato qualche mese fa con i ns principali interlocutori valoriali del Partito Democratico lastrigiano, oltre ad Italia Viva e Socialisti, per verificare la fattibilità di costruire una coalizione di centrosinistra, che definisca il perimetro delle alleanze, con tutti gli schieramenti che convergono su alcuni punti cardine che hanno origine dall’attuale giunta, composta attualmente anche da Sinistra per Lastra, guidata da Angela Bagni, fra questi, la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno, la ristrutturazione dello Spedale di Sant’Antonio, la rivitalizzazione del centro storico, proseguire il supporto concreto verso gli anziani grazie a nuovi e attuali modelli di sviluppo del Centro sociale residenziale ed un occhio di riguardo alle famiglie con l’impegno a costruire due nuovi asili nido grazie ai fondi del Pnrr; in tale sede dovrà esser individuata una forte candidatura a sindaco condivisa.

Per quanto ci riguarda potrebbe anche essere possibile un percorso comune tra persone e organizzazioni liberal democratiche, riformiste, progressiste e ambientaliste per arrivare alla formazione di una lista unitaria di candidati al consiglio comunale, tenuto conto che oltre al PD ci sono molte altre forze politiche indispensabili per rappresentare la maggioranza dei cittadini lastrigiani, andando anche a riproporre localmente il percorso ormai interrotto a livello nazionale, di unione dei soggetti che si riconoscono in Renew Europe, che dette buoni risultati alle ultime elezioni nazionali del 2022, dove la Lista AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDA ottenne a Lastra 1.100 voti raggiungendo l’11%, ma richiediamo un necessario cambio di passo negli aspetti critici del nostro paese ed una considerazione reale nei nostri confronti, adesso Lastra in Azione ha superato la ventina di iscritti affermandosi tra le maggiori realtà politiche del nostro Comune ed ha appena un processo democratico di tutto rispetto che ha eletto un suo direttivo comunale. Caratteristiche che ci consentirebbero tranquillamente anche di formare una lista di AZIONE autonoma in coalizione. Purtroppo, poche settimane fa è stato estromesso un nostro aderente dalla Giunta comunale (Leonardo Cappellini) senza una motivazione concreta legata al suo operato, riteniamo che non sia stata una buona premessa per proseguire armonicamente il succitato dialogo costruttivo di coalizione.

Lastra in Azione è in una fase di crescita e di ascolto. Nei prossimi giorni avremo incontri e confronti con partiti, associazioni e cittadini per capire come essere più utili a realizzare un miglioramento dell'ambiente, del trasporto pubblico, della raccolta dei rifiuti, della viabilità, di Villa Caruso e degli eventi culturali e ricreativi.

In mancanza di un accordo di coalizione serio ed incisivo nei programmi, non verrebbe meno il ns impegno preso per la partecipazione elettorale attiva, saremmo eventualmente pronti ad affrontare la sfida di correre in solitaria, magari organizzando anche un'alternativa civica che dia spazio alla società civile e che vada a dare voce ai tanti cittadini delusi che si astengono o che voterebbero con poco entusiasmo una coalizione solo per non far prevalere l'altra. Un numero considerevole di persone vista anche la scarsa affluenza alle urne che fa di quello del “Non Voto” il primo partito a livello nazionale, che potrebbe anche far pensare, per quanto ci riguarda, al raggiungimento di migliori risultati dalle consuete alleanze elettorali tra partiti che purtroppo perdono sempre più attrattiva e rapporto con la cittadinanza.”

Azione Lastra a Signa