Dimessi dal San Jacopo gli sposi coinvolti dal crollo del solaio nell'ex convento

Sono stati dimessi questa mattina Paolo e Valeria, gli sposi di 26 anni che hanno assistito al tragico cedimento del solaio dell'ex convento di Giaccherino mentre stavano festeggiando le loro nozze.

Nella serata di ieri la coppia era stata trasportata in ospedale per accertamenti: le dimissioni intorno alla mezzanotte. Per loro, fanno sapere fonti sanitarie, solo qualche contusione e forte stato di shock.

Tra i feriti in codice rosso arrivati ieri al San Jacopo anche una donna incinta che non è in pericolo di vita ma che resta ricoverata in osservazione. All'ospedale pistoiese delle 12 persone ferite arrivate a seguito del crollo ne restano ricoverate tre, tra cui la donna incinta.

All'ospedale fiorentino di Careggi sono invece stati trasportati un uomo e una donna, entrambi in codice rosso. I due sono ricoverati in prognosi riservata e, sempre secondo quanto appreso da fonti sanitarie, sarebbero in condizioni stabili.