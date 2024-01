Frana di Castello, avverrà domani l'incontro con i cittadini

Partono i lavori per il terzo lotto di sistemazione della frana “storica” in località Castello, sulle colline di Pietrasanta. Lunedì alle 12,30 come già accaduto per i due step precedenti, l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci, l’ufficio tecnico comunale e la ditta esecutrice incontreranno in loco gli abitanti della zona per dare informazioni e rispondere alle domande dei cittadini.

“Una prassi – spiega proprio Marcucci – che già in passato ci ha permesso non solo di dare un quadro corretto della situazione ai più diretti interessati, vale a dire gli abitanti, ma anche di recepire noi, da loro, indicazioni utili per rendere ancora più completo il nostro lavoro”.

L’importo dell’intervento (468 mila euro) è interamente coperto da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, erogate attraverso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Questo terzo step, che segue i primi già conclusi sul versante franoso nel 2021 e 2022, sarà dedicato a operazioni di regimazione delle acque meteoriche, stabilizzazione della viabilità e asfaltature: “Naturalmente – precisa l’assessore – ai ripristini stradali procederemo al termine delle lavorazioni: abbiamo inserito anche gli spazi che vengono utilizzati per la sosta auto, così da renderli più fruibili, sicuri e ordinati”.

Il progetto di messa in sicurezza della frana, dal costo complessivo superiore a 1 milione e 400 mila euro, è stato “spacchettato” dall'amministrazione comunale per renderne sostenibile sia l’impegno economico, sia le tempistiche e le modalità di lavorazione.

Fonte: Ufficio Stampa & Comunicazione