Multata una donna di Collesalvetti per aver realizzato un intervento edilizio senza autorizzazione

I carabinieri forestali del nucleo di Montenero, hanno rilevato delle irregolarità a seguito di verifiche in località Campo Lecciano, nel comune di Rosignano Marittimo.

I militari hanno riscontrato sui Monti Livornesi, un’area di interesse comunitario, un intervento edilizio in violazione alle prescrizioni dall’Unione dei Comuni Montani delle Colline Metallifere realizzato su alcuni campi coinvolti da un processo di recupero forestazione.

Per questa ragione il socio amministratore della ditta proprietaria dei terreni, una 54enne residente a Collesalvetti, è stata sanzionata per 3.000 euro.

La donna è stata quindi multata per interventi edilizi realizzati in difformità e in assenza di autorizzazione paesaggistica.

I controlli dei carabinieri forestali a tutela dell’ambiente proseguiranno.