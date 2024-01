Sansepolcro. Ragazzo di 17anni vandalizza nel strade arrovesciando vasi in ceramica

Un minore è stato bloccato oggi dagli agenti dei carabinieri forestali di Arezzo mentre stava vandalizzando gli arredi urbani nel centro si Sansepolcro. Il 17enne, al momento dell'intervento della forze dell'ordine, stava rovesciando grossi vasi in ceramica nella centrale via Aggiunti.

In base alle ricostruzioni il minore, di origine nordafricana, avrebbe agito in preda ai fumi dell'alcol dopo aver trascorso la serata in un bar di Sansepolcro. Una volta conclusa la serata, tra le 5.30 e le 7, avrebbe vandalizzato varie zone della città come dimostrato le immagini delle telecamere.

Per il momento è stato identificato, dovrà rispondere di danneggiamento ma non solo. Gli inquirenti dovranno inoltre stabilire se siano stati coinvolti complici nel gesto.