Solfrizzi-Natoli inaugurano la stagione teatrale di Borgo San Lorezno

Dopo il rinvio forzato a Dicembre, arriva finalmente il tempo dell'apertura del cartellone, un calendario che ha riscosso un grande successo grazie agli spettacoli proposti, che confermano la crescita costante della sala borghigiana.

"Non possiamo che dirci orgogliosi del numero di abbonamenti fatto registrare da questa stagione teatrale - afferma la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Cristina Becchi -, segno dell'interesse del pubblico e della qualità degli spettacoli proposti. Ringrazio l'Accademia degli Audaci, il Teatro Idea e la Fondazione Toscana Spettacolo per il prezioso supporto. Investire in cultura continua ad essere una scelta che difendiamo ed i numeri ci danno ragione".

Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli porteranno in scena. come detto, lo spettacolo "Anatra all'arancia", che la descrizione definisce “Una commedia che afferra immediatamente e trascina il pubblico nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene”.

Il prossimo appuntamento sarà invece con Vanessa Scalera, la protagonista della serie Tv "Imma Tataranni", il prossimo 30 gennaio in "La sorella migliore". Anche per questo evento sono pochi i biglietti disponibili e saranno reperibili in biblioteca dalla settimana antecedente lo spettacolo.

Fonte: Ufficio Stampa Comune Borgo San Lorenzo