Uomo ubriaco esce di casa con un coltello. La moglie avvisa la polizia che riesce a bloccarlo

Una pattuglia della polizia è stata chiamata ad intervenire questa notte a Marina di Pisa per bloccare un uomo ubriaco con un coltello.

La segnalazione arrivava direttamente dalla moglie che, notato lo stato di ubriachezza del coniuge e il fatto che avesse preso un coltello per vendicare un torto subito in un locale poco prima, aveva subito contattato le forze dell’ordine.

L’uomo era nei dintorni del locale quando è stato intercettato dai poliziotti che lo hanno disarmato e denunciato per porto illegale d’arma. Intervenuta anche un’ambulanza per prestare soccorso all’uomo, ancora in stato di ebbrezza.