Cip-Ghizzani, per Castelfiorentino il 2024 inizia con la vittoria contro Calenzano

Tema Project Calenzano - Cip-Ghizzani: 0 - 3 (19-25, 17-25, 18-25)

Tema Project Calenzano: Batistini (K), Caberlotto, Calosi, Capone (L1), Cilio, Comparini, Guidi, Lamperi, Paolini, Quercioli, Ravenni, Sarri (L2), Spadi, Zocchi; I all. Beconi Beatrice

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Malatesti, Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; I all. Buoncristiani, II all. Furiesi

La Cip-Ghizzani inizia il nuovo anno con la vittoria in trasferta a Calenzano. La prestazione delle biancorosse non è stata delle migliori, complice anche una settimana di lavoro fisico intenso, ma Lari e compagne hanno comunque centrato il risultato portando a casa tre punti.

L'ottimo avvio del primo set (3-10) aveva fatto presagire una partita di tutt'altro genere ma, mentre le padrone di casa hanno saputo gestire bene la pressione, le ragazze non hanno mantenuto la concentrazione andando a subire in particolar modo il servizio avversario (13-12). Il vantaggio di Calenzano però non è durato: la Cip-Ghizzani ha ripreso in mano le redini dell'incontro, seppur con qualche difficoltà nella parte centrale del set, per poi prendere distacco sul finale. Lo slancio acquisito è durato anche per tutto il secondo set, in cui le avversarie hanno sempre dovuto rincorrere le nostre ragazze (1-5, 12-16, 16-20). Allo stesso modo, Lari e compagne hanno condotto il terzo parziale fin dall'inizio (0-6, 10-16, 14-20) andando così a chiudere l'incontro dopo poco più di un'ora di gioco.

Nonostante gli ottimi parziali si è vista una Cip-Ghizzani più lenta a livello di gioco e meno creativa come soluzioni, ma come già detto sono aspetti normali e comprensibili dopo il rientro dalla pausa festiva e con il lavoro che hanno affrontato in settimana. Dopo aver usato la domenica per scaricare la stanchezza, adesso le ragazze torneranno in palestra per preparare la partita al vertice contro Empoli.

Vi aspettiamo sabato alle 18:00 alla Palestra Enriques per l'ultima gara dell'andata.

Fonte: Pallavolo I’Giglio