Staffoli, importante fuga di gas: chiusa la strada principale

Si è verificata un'importante fuga di gas a Staffoli, frazione di Santa Croce sull'Arno, e la via principale è stata chiusa. A darne notizia è lo stesso comune di Santa Croce.

La via Livornese Sp8 Valdinievole è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La fuga di gas è avvenuta all'altezza del civico 167b, in prossimità di alcuni lavori: è stata chiusa dunque sia a chi va verso Galleno sia a chi arriva.

I veicoli, precisano dal Comune, saranno deviati in via Bocciardi, in via delle Pinete e via Carmignano. Non è possibile, dunque, passare dal centro della frazione. Sono presenti sul posto i vigili del fuoco.

"La cittadina è invitata a osservare le indicazioni degli agenti del traffico. Il transito sarà riaperto appena terminati i lavori" scrivono da Santa Croce.