Il Gialloblu Castelfiorentino torna alla vittoria lontano da casa: 45-58 il finale a San Casciano

Dopo aver inciampato prima e dopo la sosta natalizia, il Gialloblu Castelfiorentino riprende finalmente la corsa interrotta il 9 dicembre andando a vincere sul parquet del Basket San Casciano. Una gara che i ragazzi di Dario Chiarugi indirizzano nella prima frazione per poi gestirla senza particolari patemi fino al quarantesimo, cogliendo così due punti importanti sia per la classifica che per il morale.

Buono l’approccio dei gialloblu, che negli scambi iniziali cercano subito di prendere in mano l’inerzia piazzando un mini allungo che vale il +7 alla prima sirena (13-20). Un vantaggio che la truppa castellana amministra nella seconda frazione in cui, nonostante le polveri bagnate da entrambe le parti, l’intensità difensiva fa la differenza, mandando le squadre negli spogliatoi con il Gialloblu in saldo controllo (16-26). Una forbice che i ragazzi di Chiarugi gestiscono nella seconda parte, viaggiando sempre sulla doppia cifra di vantaggio. Così, dopo il passaggio alla terza sirena sul 27-39, nella frazione finale le triple di Buti e Cetti da un parte, e le buone percentuali dalla lunetta dall’altra, arrivano a scrivere il finale.

Prossimo impegno sabato 20 gennaio alle 21 al PalaBetti contro l’Argentario, ultima giornata del girone di andata.

BASKET SAN CASCIANO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 45-58

Tabellino: Cetti 3, Tavarez, Buti 3, Talluri J. 17, Caggiano 2, Pratelli, Dragoni 4, Cavini, Turini 15, Talluri T. 4, Ciampolini, Iserani 10. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 13-20, 16-26 (3-6), 27-39 (11-13), 45-58 (18-18)

Arbitri: Barone di Ponsacco, Borchi di Pontedera.

Fonte: Ufficio Stampa