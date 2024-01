Lineapelle accende il 2024 rinnovando la progettualità della sua offerta espositiva internazionale

LINEAPELLE LONDON (martedì 23 gennaio), LINEAPELLE NEW YORK (mercoledì 31 gennaio / giovedì 1° febbraio), LINEAPELLE 103 (Milano, 20 / 22 febbraio) si annunciano ricche di contenuti, aspettative creative e di mercato, e lanciano alla filiera della moda, del lusso e del design un invito partecipativo e inclusivo: BE PART OF THIS GAME.

Una call to action suggestiva che declina i codici del mondo sportivo per dimostrare come la moda, lo stile, la creatività e la loro filiera parlino un linguaggio comune.

Un linguaggio che rappresenta il nucleo dell’identità di LINEAPELLE.

Il primo appuntamento è lungo il Tamigi, dove il 23 gennaio va in scena LINEAPELLE LONDON. Nella confermata sede dell’Ham Yard Hotel, 43 espositori (23 italiani, 20 esteri) presenteranno i primi lanci di collezione a un target molto specifico, composto da giovani stilisti, start up specializzate in accessori moda e brand alla ricerca di soluzioni e materiali smart e immaginifici.

Il secondo step è oltreoceano. Il 31 gennaio e il 1° febbraio la Big Apple ospiterà, presso il Metropolitan Pavilion di Manhattan, LINEAPELLE NEW YORK, avamposto fieristico statunitense diventato un imprescindibile momento di confronto per la clientela americana sia della moda che dell’architettura e del design. 111 espositori, di cui 50 italiani, tra i quali, per la prima volta, sarà presente Chirotèca – Rete della Guanteria Napoletana. Un’arte, quest’ultima, che sarà protagonista dell’esposizione “La Casa del Guanto”, curata da SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti) allestita presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York.

A Londra e New York sotto i riflettori ci saranno le tendenze studiate dal Comitato Moda LINEAPELLE per la stagione estiva 2025. Hanno un titolo evocativo: VUJA DE, cioè il contrario di DEJA VU. Un invito a liberare l’immaginazione, un inno al cambiamento e a vivere le situazioni consuete come se si vedessero per la prima volta, per cambiare il punto di vista e immaginare una nuova prospettiva.

Con questi presupposti si arriverà al momento clou di LINEAPELLE 103, a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio, che (dato aggiornato al 31 dicembre 2023) ospiterà 1.150 espositori, in linea con l’edizione di febbraio 2023, provenienti da 41 Paesi.

LINEAPELLE 103 sarà una vera piattaforma creativa, commerciale e culturale che proporrà un articolato elenco di contenuti e si svolgerà in parziale concomitanza con le fiere della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 18 al 21 febbraio: Micam (calzatura), Mipel (pelletteria), TheOneMilano (abbigliamento).

Oltre alle consuete Trend Aree localizzate nei padiglioni 9, 13 e 22 e ai seminari stilistici aperti al pubblico (la mattina dei primi due giorni di fiera in italiano e, nel pomeriggio, in inglese), tanti sono i progetti che arricchiranno questa edizione.

Tornano le sfilate leather oriented di Lineapelle Designers Edition e i progetti fashion in città, presso lo Spazio Lineapelle di Piazza Tomasi di Lampedusa.

Spazio a un’idea evoluta e partecipativa dell’artigianalità con In the Making Atto II, area interconnessa e multidisciplinare che abbina l’alto artigianato della tradizione italiana all’ingegnerizzazione più avanzata del prodotto, la moda all’interior design, la tecnologia all’arte.

Tornano anche i Science Based Fashion Talks con incontri e dibattiti di interesse industriale su scienza, innovazione e mercato.

La novità di questa edizione sarà LINEAPELLE INTERIORS / Leather Duets, ideato per mettere in luce la grande versatilità della pelle italiana nel contesto del design per interni. Uno spazio pensato per ospitare 5 installazioni dove poter scoprire altrettanti progetti “never seen”, ma pensati per essere ingegnerizzati just-in-time.

LINEAPELLE 103 ospiterà la consueta premiazione del concorso Amici per la Pelle, che coinvolge oltre mille studenti delle scuole secondarie di primo grado presenti nei distretti italiani della pelle.

Fonte: Ufficio stampa