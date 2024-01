Villanova: malore mentre gioca a padel, l'amico e il defibrillatore gli salvano la vita

Poteva essere una tragedia. Alla fine la bravura dei soccorritori ha evitato il peggio. Un uomo si è sentito male giocando a padel, il suo compagno di doppio si è subito accorto del problema e ha agito d'istinto, con un massaggio cardiaco essenziale. Poi i sanitari hanno portato a compimento l'opera di salvataggio. È successo a Villanova, poco fuori Empoli, al circolo tennis della frazione, nella giornata di domenica 14 gennaio.

Stando a quanto raccontato dagli istruttori Leonardo Borselli e Stefano Giraldi a La Nazione, un tennista ha smesso di respirare ed è crollato in terra. Il compagno di gioco gli ha praticano una manovra mentre gli altri chiamavano i soccorsi: l'intervento veloce e efficiente ha permesso di evitare il peggio.

Mentre l'atmosfera si faceva pregna d'angoscia e stavano accorrendo tutti quelli del circolo sul campo, sono arrivati anche i sanitari della Pubblica Assistenza di Empoli con l'automedica. Decisivo pure l'uso del defibrillatore presente al circolo di Villanova, che ha consentito di aiutare ancor di più il tennista colto da malore.

L'uomo è stato poi portato in codice rosso all'ospedale di Empoli, dove si trova tuttora. Al momento non sembra in pericolo. Come riportano Giraldi e Borselli è stato vitale l'intervento sia del compagno di gioco sia l'uso del Dae. E, per la gioia di tutti, la situazione ha preso una piega positiva.