Second Life, torna il concorso artistico Alia: prima mostra a Palazzo Vecchio

Al via la mostra realizzata per la terza edizione del contest ‘Second Life, tutto torna’, primo concorso artistico a livello nazionale incentrato sul tema ‘arte e sostenibilità’ promosso da Alia Multiutility Toscana, azienda leader dei servizi pubblici locali, attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia. La prima mostra delle 30 opere finaliste si svolgerà a Firenze, presso il Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio, e sarà inaugurata mercoledì 31 gennaio alle 16,45. In quell’occasione saranno anche annunciati i nomi dei tre artisti vincitori della terza edizione di ‘Second Life, tutto torna’.

Numerosi i partecipanti alla terza edizione del concorso artistico che vede la Toscana palcoscenico della creatività dei giovani artisti e degli studenti di tutte le Accademie e Scuole d’Arte italiane. Curatore dell’iniziativa è il professor Marco Meneguzzo. Le 30 opere finaliste, selezionate da una giuria qualificata, composta dai rappresentanti delle principali istituzioni culturali toscane, sono state realizzate da giovani artisti, tutti fra 18 e 28 anni di età, che si sono interrogati sul concetto di sostenibilità, sulla salvaguardia dell’ambiente e sul decoro urbano, ma anche sull’impegno nel dare una seconda vita alla materia in linea con le regole dell’economia circolare.

Maggiori informazioni consultando il sito www.secondlifecontest.it.

Fonte: Alia