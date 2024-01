Servizio civile nelle Pubbliche assistenze, 60 posti tra Empoli, Cuoio e Valdelsa

Sono ben 60 i posti disponibili nella zona Cuoio - Empolese - Valdelsa per fare un’esperienza di Servizio Civile Universale in una Pubblica Assistenza nei progetti Assistenza soccorso Empoli e Pistoia 2023 e Info salute Toscana 2023, entrambi nell’ambito della Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone.

Il servizio civile è un’esperienza che può fare la differenza nella vita delle persone, sia nelle tua che in quella degli altri, ti offre una formazione certificata e gratuita e ti forma con l’esperienza quotidiana mentre presti servizio, ti permette di conoscere persone e ambienti di svariato genere e di avere un equilibrio flessibile tra vita privata e lavoro.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo per lo svolgimento del servizio in un assegno mensile di €507,30 a fronte di un monte ore annuo di 1145 ore (circa 25 ore a settimana). Inoltre, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.

L’avvio al servizio è previsto per il 28/05/2024 con una durata di 12 mesi. Per presentare domanda: i giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni possono candidarsi attraverso il portale domandaonline.serviziocivile.it/ entro il 15 febbraio 2024 alle ore 14,00.

Per avere maggiori informazioni e supporto alla candidatura:

(FI) PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE EMPOLI E CASTELFIORENTINO - 0571 9806 pubblicheassistenzeempoli.org

(FI) P.A. CROCE D'ORO LIMITE SULL'ARNO ODV - 0571 57532 pubblicassistenzalimite.it

(FI) PUBBLICA ASSISTENZA MONTELUPO FIORENTINO - 0571 913339 info@pubblicaassistenzamontelupo.it

(FI) P.A. CROCE D'ORO MONTESPERTOLI - 0571 609642 amministrazione@pacrocedoromontespertoli.it

(FI) ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO ODV - 0571 22222 info@pafucecchio.it

(PI) PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO E MONTAIONE (FI)- 0571 467311 info@pamontopoli.it

(PI) P.A. VITA CASTELFRANCO DI SOTTO - 0571 481118 info@pavita.org

(PI) CROCE BIANCA ORENTANO - 0583 23555 croceorentano@interfree.it

(PI) ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SANTA CROCE SULL'ARNO- 0571 33333 info@pa-santacroce.it

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione