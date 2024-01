Si addormenta con la sigaretta accesa e la casa prende fuoco

Incendio in un'abitazione di Terontola, frazione di Cortona, questa mattina. Pare che tutto sia partito da una sigaretta lasciata accesa da un uomo che si era addormentato in camera da letto. Il rogo è divampato e in pochi minuti tutta l'abitazione era invasa dalle fiamme. Il 54enne è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello a Pisa con ustioni di secondo grado. Non è in pericolo di vita. La casa è rimasta agibile. Sul posto anche i carabinieri.