Smantellato gruppo di spacciatori ad Arezzo con 3 arresti. Pusher trovati anche vicino al SerD

Arrestate 3 persone e altre 4 denunciate in merito a un articolato spaccio nell'area del centro storico aretino. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia municipale di Arezzo, dopo pedinamenti e operazioni concluse a fine 2023. Gli arrestati, finiti in carcere e ai domiciliari, erano i rifornitori di cocaina ed eroina, che smerciavano quotidianamente da mattina a sera. Le cessioni avvenivano in strada, vicino le case abitate dagli indagati o vicino al Ser.D. Questo viavai ha fornito la documentazione necessaria per emettere i provvedimenti di oggi. Gli arrestati dovevano essere 4, tre uomini e una donna, ma uno degli uomini non è stato trovato perchè rimpatriato nel suo paese natale a dicembre 2023. La donna è finita ai domiciliari, gli uomini in carcere. Denunciati poi per detenzione finalizzata allo spaccio tre uomini e una donna, quest'ultima e uno dei tre di nazionalità italiana. Sono state recuperate dalle forze dell'ordine 30 dosi di droga e 1.500 euro frutto di spaccio, oltre a due pistole scacciacani senza tappo rosso, quindi identiche alle omologhe originali.