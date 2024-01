Viola il divieto di avvicinamento verso i genitori maltrattati, arrestata a Signa

Arrestata perchè ha violato il divieto di avvicinamento verso i propri genitori. Una 45enne a Signa è finita nei guai dopo la segnalazione dei genitori anziani, in stato di agitazione perchè già vittime di violenza e abusi, visto che lei si trovava ancora sotto casa loro. La donna, indagata per maltrattamenti in famiglia, è stata raggiunta dai carabinieri di San Piero a Ponti. I militari l'hanno arrestata in flagranza di reato. Questa mattina la convalida dell'arresto.