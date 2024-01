Abc, i risultati delle giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Tornano a vincere i ragazzi di Alessandro Gemmi, e lo fanno nello scontro diretto contro il Pino Basket Firenze. Al PalaBetti i gialloblu chiudono la pratica sul 77-63 dopo aver amministrato di misura il match fino al quarantesimo. In una prima parte scivolata via in sostanziale equilibrio, l’Abc mette la testa avanti alla prima sirena (16-13) per poi andare al riposo lungo con due possessi di vantaggio (37-32). Al rientro dagli spogliatoi, nonostante i tentativi fiorentini di impattare, i gialloblu tengono saldo il controllo toccando la doppia cifra di vantaggio al 30′ (57-47), preludio ad un ultimo quarto in cui devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì 22 gennaio alle 20 sul parquet di Chiusi.

ABC CASTELFIORENTINO – PINO FIRENZE 77-63

Tabellino: Rosi 21, Merlini 12, Lilli 14, Calvisi 10, Viviani 1, Fabrizzi 8, Pucci 1, Damiani 8, Vefa 2, Marchetti, Bartolini, Bernardoni. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 16-13, 21-19, 20-15, 20-16

Under 17 Silver

Come quello di andata, anche il derby di ritorno si tinge di gialloblu, con i ragazzi di Claudio Calvani che bissano il successo della settimana precedente imponendosi sul Biancorosso Empoli per 70-32. Una sfida che dura giusto il tempo del primo quarto, terminato sul 17-14. Nella seconda frazione, infatti, i gialloblu alzano l’intensità difensiva tanto da tenere completamente inviolato il proprio canestro: all’intervallo il tabellone segna 31-14. Nella ripresa, con il match ormai indirizzato, l’Abc piazza così l’affondo decisivo: un parziale di 16-9 vale il 47-23 alla terza sirena, e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domenica 21 gennaio alle 11.15 sul campo di Poggibonsi.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 70-32

Tabellino: Crisafi 3, Barlabà 14, Kamberaj 19, Fiorentini 4, Jelassi 10, Garbetti 4, Giglioli 7, Ricci 4, De Simone 3, Beshaj 2, Macalindong, Bini ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 17-14, 14-0, 16-9, 23-9

Under 15 Eccellenza

Prosegue il momento di difficoltà dei ragazzi di Alessandro Mostardi, costretti ancora a fare i conti con assenze ed infortuni. Il girone di andata si chiude infatti con la seconda sconfitta consecutiva, che arriva per mano della Pallacanestro Grosseto: 66-78 il finale al PalaBetti. Gli ospiti provano subito ad incanalare la sfida approcciando con grande intensità e chiudendo il primo quarto sul 20-25. Una forbice che si dilata nella seconda frazione, di fatto quella più complicata per i gialloblu, in cui Grosseto allunga toccando il +12 all’intervallo (34-46). Al rientro dagli spogliatoi la reazione castellana permette di rosicchiare qualche punto e tenere i giochi aperti (51-59 al 30′), ma nella frazione finale gli ospiti riprendono in mano l’inerzia e gestiscono fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 21 gennaio alle 11.30 al PalaBetti contro Pistoia.

ABC CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO GROSSETO 66-78

Tabellino: Matteuzzi 2, Matteini 9, Dimiccoli ne, Rosi, Pacini 4, Barnini ne, Fedeli 14, Simoncini, Zampacavallo ne, Costantini 8, Poggesi 29, di Vilio ne All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 20-25, 14-21, 17-13, 15-19

Under 14 Elite

Non arriva il bis per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che nell’ultima giornata del girone di andata cadono per 73-56 sul parquet dell’Etrusca San Miniato. Gara di fatto a senso unico, con la squadra di casa che scappa nella prima frazione (27-14 al 10′), amministrando il vantaggio nel secondo quarto per andare all’intervallo sul 46-29. Un divario che i gialloblu cercano di colmare al rientro in campo ma i locali rispediscono indietro ogni tentativo castellano di tornare a contatto. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 62-42, l’ultima frazione scorre via senza particolari scossoni e San Miniato controlla fino alla sirena.

Prossimo impegno lunedì 29 gennaio alle 18.30 sul parquet di Cecina.

ETRUSCA SAN MINIATO – ABC CASTELFIORENTINO 73-56

Tabellino: Giovannoni 2, Pirrone 1, Bertellli 3, Bianchi 2, Arnoldi 7, Pagliai 24, Bufalini 2, Pannocchi, Barnini 5, Di Carlo 4, Capuana, Di Vilio 6. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 27-14, 19-15, 16-13, 11-14

Under 13 Silver

Si chiude da imbattuti la prima fase dei ragazzi di Alessandro Mostardi che all’ultima giornata portano a casa il match contro la Pallacanestro Campi per 40-71 chiudendo al primo posto il girone F. Gara sempre saldamente in controllo quella dei gialloblu, che toccano la doppia cifra di vantaggio già dopo dieci minuti di gioco (12-23), per poi scrivere 20-37 a metà gara. L’ipoteca arriva nella terza frazione quando, grazie ad un nuovo parziale di 10-18, l’Abc va al terzo riposo sul +25 (30-55) per poi prendere il largo nell’ultimo quarto.

Adesso sosta per il draft della Junior Nba Fip League, a seguito dle quale inizierà la seconda fase.

PALLACANESTRO CAMPI – ABC CASTELFIORENTINO 40-71

Sono scesi in campo: Cipolla N., Anton, Giovannoni, Gazzarrini, Cipolla T., Pirrone, Bertelli, Lisi, Barbieri, Battaglia, Galli, Ricci. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 12-23, 8-14, 10-18, 10-16

Under 14 Femminile

Nonostante la sconfitta sul parquet della Folgore Fucecchio, si apre con indicazioni positive il girone di ritorno delle ragazze di Alberto Ciampolini, che mostrano sul campo i miglioramenti di questa prima parte di campionato. Alla fine dei giochi il tabellone segna 79-11, punteggio che racchiude quaranta minuti in cui le gialloblu danno vita ad una prestazione di grinta ed orgoglio che ben fa sperare per il prosieguo della stagione.

Prossimo impegno sabato 20 gennaio alle 16 al PalaGilardetti contro Firnze Academy.

FICECLUM FUCECCHIO – BASKET CASTELFIORENTINO 79-11

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 24-0, 18-3, 18-6, 19-2

Minibasket

Due vittorie ed una sconfitta: è il ruolino di marcia delle tre squadre del settore Minibasket scese in campo nel weekend. Doppio successo, in entrambi i casi contro il Basket Montesport, per i gruppi Aquilotti 2013 e 2014: i primi si sono imposti tra le mura amiche del PalaBetti, mentre i secondi sono andati ad espugnare il campo di Baccaiano. Hanno invece combattuto, ma si sono poi arresi nel finale, gli Scoiattoli 2015/2016, che a Empoli hanno ceduto il passo ai cugini dell’Use.

Nel prossimo fine settimana doppio impegno per gli Esordienti, attesi sabato alle 17 a Fucecchio e domenica alle 11 a Sesto Fiorentino. Sempre sabato in campo anche gli Aquilotti 2013 e gli Scoiattoli 2015/2016: i primi saranno impegnati alle 11.30 sul parquet del Baloncesto, i secondi alle 15.30 al PalaBetti contro la Florence. Domenica, infine, sarà la volta degli Aquilotti 2014, attesi alle 9.30 sul campo di Tavarnelle.

Fonte: Abc - Ufficio stampa