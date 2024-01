Arte per Montaione e le frazioni, ecco 'Nelle nostre Mani'

L’Amministrazione comunale di Montaione, in collaborazione con il gruppo fotografico “Giglio Rosso” di Castelfiorentino, è lieta di lanciare il progetto “Nelle nostre Mani” atto a realizzare delle installazioni artistiche destinate al capoluogo ed alle frazioni di Montaione. La volontà e lo scopo sono quelli di ideare delle opere che possano esemplificare e tradurre in chiave artistica e metaforica il senso di appartenenza e di comunità che da sempre contraddistingue il radicato legame tra i nostri cittadini ed il loro territorio.

A tale scopo chiediamo la Vostra collaborazione e disponibilità a raccogliere, con l’ausilio del gruppo fotografico “Giglio Rosso”, una serie di fotografie delle vostre mani, che rappresentino tutte le fasce di età, da zero a 100 e oltre.. anni, in modo che le stesse possano costituire la base di partenza del progetto, che si articolerà sia nella realizzazione delle opere ed installazioni artistiche (che riporteranno una selezione degli scatti effettuati), che nella creazione di una pubblicazione che raccoglierà tutte le foto scattate.

Di seguito le modalità attraverso le quali poter dare adesione e partecipare all’iniziativa:

Tutti i cittadini residenti a Montaione potranno presentarsi o direttamente presso la sala del Consiglio Comunale presso il municipio di Montaione nei seguenti giorni:

Mercoledì 24 gennaio 2024

Mercoledì 31 gennaio 2024

Venerdì 2 febbraio 2024

dalle ore 15 alle ore 19

Sabato 27 gennaio 2024

Sabato 3 febbraio 2024

dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle ore 18,30

o, in alternativa, qualora impossibilitati in tali giorni, previa prenotazione, entro e non oltre la data del 3.02.2024 a mezzo e-mail all’indirizzo info@fotogigliorosso.it o al numero 320-9063404 prendendo diretti accordi con i referenti del gruppo fotografico per data ed orario.

Gli stessi, previa registrazione, rilascio del nome, età e residenza, nonché consenso al progetto (a tal proposito si ricorda che per i minorenni dovrà essere il genitore a firmare e dovrà necessariamente esserci la fotocopia del documento di entrambi), a mezzo sottoscrizione di modulo prestampato, potranno mettere a disposizione “le proprie mani” per raccogliere degli scatti fotografici.

Si informa la cittadinanza che il gruppo fotografico sarà disponibile, nei casi di oggettiva impossibilità a recarsi nella sala consiliare (per le persone anziane o con particolari difficoltà, neonati ecc..), ad eseguire gli scatti direttamente al domicilio di chi ne farà richiesta.

Fonte: Comune di Montaione