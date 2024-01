Esplosione ieri sera in una casa di via di Paganico a Capannori, in Lucchesia. Il fatto, avvenuto verso la mezzanotte, ha riguardato una coppia di coniugi, con la moglie invalida. Entrambi sono rimasti illesi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, i carabinieri ora dovranno intervenire per indagare sulle cause dello scoppio.