Fantozzi e Dondolini (FdI): porto di Viareggio, bisogna assicurare interventi, prospettive e ristori ai lavoratori

“Questa mattina abbiamo partecipato alla visita, organizzata a Viareggio dalla Quarta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana – Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture, presso l’Autorità Portuale Regionale, alla presenza della Comandante della Capitaneria di Porto Silvia Brini. Nel ringraziare la Presidente De Robertis e tutti i Commissari per la sensibilità istituzionale mostrata a seguito dell’incidente del peschereccio incagliatosi nel canale d’ingresso del porto, svolgiamo alcune considerazioni. In primo luogo troviamo molto grave l’assenza di un rappresentante del Comune di Viareggio, un’assenza pesante e che denota insensibilità verso i lavoratori del porto. In secondo luogo, raccogliamo l’appello, venuto da più parti, a prevedere interventi atti a garantire l’attività dei lavoratori del mare, che negli ultimi tre mesi hanno lavorato solo sette giorni. Terza riflessione: bisogna prevedere ristori per questi lavoratori giocoforza costretti a ridurre le attività che danno loro sostentamento. Sulle questioni del porto resta massima la nostra attenzione, come dimostra l’interrogazione da poco presentata in Consiglio regionale, anche per accertare le responsabilità della Giunta Giani sull’incidente e per avere risposte sul lunghissimo stallo, dovuto alla diatriba tra Comune e Regione sulla nomina del segretario dell’Autorità portuale, che ha sicuramente inciso nel ritardo dell’avvio della programmazione dei lavori. Servono interventi urgenti perché tra pochi mesi inizierà il movimento delle grandi unità da diporto”, dichiarano il Vice Presidente del Gruppo regionale toscano di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il Consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini.

Fonte: Ufficio stampa