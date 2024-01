Ferma e danneggia il bus per non pagare il biglietto

Un ragazzo di vent'anni ha azionato, manomettendola, la leva di emergenza di un bus di Autolinee Toscane.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 15 gennaio, a Prato, sulla linea 1+ in direzione Maliseti.

Il ventenne era senza biglietto e per scappare alla sanzione ha azionato la leva di emergenza dopo essere stato scoperto dal controllore.

L'azionamento della leva di emergenza ha fatto sì che il bus non rimanesse in sicurezza, così l'autista ha dovuto fermare la corsa e fatto scendere i passeggeri.

Adesso At sta valutando una denuncia per danni e interruzione di pubblico servizio.