“Pranzo solidale” a favore delle famiglie alluvionate, aperte le iscrizioni

L’associazione “Montemurlo Solidale” e il Comune organizzano un pranzo il cui ricavato andrà a favore delle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Domenica 21 gennaio alle ore 13 all’interno del salone della Misericordia di Oste in via Scarpettini 370, verranno accolti tutti coloro che vorranno partecipare in un contesto di socialità e solidarietà. A due mesi dall'alluvione a Montemurlo non si ferma la macchina della solidarietà e il mondo del volontariato continua a mobilitarsi per dare risposte concrete alle persone in difficoltà. « Fin dai primi momenti la comunità montemurlese ha risposto con grande partecipazione agli appelli per la solidarietà- commenta il presidente del Comitato Montemurlo solidale, Francesco Messineo – Sono già state raccolte circa 80 mila euro e in questi giorni è iniziata la distribuzione dei buoni acquisto per gli elettrodomestici a chi ha avuto la casa allagata. Le necessità delle famiglie sono ancora tante e il pranzo rappresenta un'occasione per far sentire concretamente la propria vicinanza ai nostri concittadini coinvolti dall’alluvione». L’associazione “Montemurlo Solidale” propone una quota di partecipazione minima di 25 euro per accumulare la somma che verrà poi destinata alle famiglie Per informazioni e prenotazioni sono stati messi messi a disposizione i numeri 331-2706310 e 335-18446512.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo