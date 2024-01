Servizio civile nazionale all'Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa

Gli aspiranti operatori volontari, - giovani tra i 18 e i 28 anni - al progetto del servizio civile nazionale denominato "Ruote solidali" , dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma:

Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per accedere alla piattaforma DOL occorrono

•credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Per la Domanda On-Line di Servizio Civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

•I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I requisiti di partecipazione sono:

a) cittadinanza italiana, oppure uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra europea ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: www.misericordie.it/bando-giovani-2023

Il compenso è stato elevato a € 507.30 mensili, durata del servizio 1 anno; 25h/settimana

Per maggiori informazioni è possibile recarsi direttamente alla sede dell'Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, Piazzetta Simone Martini, 4 – 50026 San Casciano V.P. (Firenze); oppure contattare il numero telefonico: tel. 055-820023, o scrivere una e-mail sede@misericordiasancasciano.it

Le informazioni inerenti il bando "Ruote solidali" saranno pubblicate anche sui canali social e sul sito internet dell'Arciconfraternita www.misericordiasancasciano.it

Fonte: Ufficio stampa