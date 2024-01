Abbattimento di alberi pericolanti lungo la Siena-Firenze: previste chiusure all'altezza di Colle Val d'Elsa

Per consentire l’abbattimento e la messa in sicurezza di alberature potenzialmente pericolanti lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze, saranno necessarie limitazioni provvisorie al transito esclusivamente in orario notturno per due notti a partire da questa sera.

In particolare, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzione Siena nel tratto compreso tra gli svincoli di Colle Val d’Elsa Nord e Colle Val d’Elsa Sud. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d’Elsa Nord.

Fonte: ANAS