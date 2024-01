Camion si ribalta sulla Firenze-Siena a Barberino Val d'Elsa

I Vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti alle ore 16:30 nel comune di Barberino Val d'Elsa sulla Firenze Siena direzione Firenze al Km 33,4 altezza san Donato, per la messa in sicurezza di un mezzo pesante che a seguito di un incidente stradale si e ribaltato perdendo il carico trasportato.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, in attesa del recupero e della rimozione da parte di un'azienda privata. Viabilità interrotta con uscita obbligata a Poggibonsi sud.