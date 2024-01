Diocesi di San Miniato in lutto, è scomparsa la mamma del vescovo Paccosi

La diocesi di San Miniato si stringe al vescovo Giovanni Paccosi, "con l'affetto e la preghiera, per la morte della mamma, Raffaella Carrai". Come comunicato dalla stessa diocesi, il funerale della madre del vescovo Paccosi, scomparsa all'età di 90 anni il 16 gennaio, sarà celebrato nella giornata di domani, giovedì 18 gennaio alle 15, presso la chiesa parrocchiale del Corpus Domini in via Reims 32 a Firenze.

La salma, si legge ancora nella comunicazione sulla pagina social della diocesi di San Miniato, sarà esposta presso l'abitazione in via Erbosa 77 a Firenze oggi, mercoledì 17 dalle 15.30 alle 19 e domani dalle 10 alle 12. Alle 19.15 di oggi, nella chiesa del Corpus Domini, sarà recitato un Rosario in suffragio.