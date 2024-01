Uno spazio al museo per Vincenzo Galilei, padre di Galileo nato a Santa Maria a Monte

L'amministrazione comunale comunica che Santa Maria a Monte avrà uno spazio per celebrare la memoria storica di Vincenzo Galilei. E ciò avverrà all’interno del Museo Civico Beata Diana Giuntini, presso l’Area Archeologica La Rocca.

Il Galilei, padre del più illustre Galileo, nacque proprio a Santa Maria a Monte nel 1520, come ricorda la lapide posta in facciata della casa natale nel 2020, a ricordo dei 500 anni dalla nascita. Egli fu uno dei più illustri teorici della musica tardo rinascimentale, ed ebbe il merito di trasmettere al figlio, tramite gli esperimenti sui corpi sonori, quel piglio critico che poi sarà alla base dell’approccio empirico del grande scienziato.

L’esposizione, allestita in modo permanente presso il piano terra del Museo Civico, ben coniuga al suo interno i tradizionali documenti d’archivio – che testimoniano la presenza del nonno di Galileo fra i Capitani del Popolo del Comune – a postazioni più interattive e immersive dedicate alla musica, fulcro di tutto il percorso.

L’inaugurazione è programmata per Sabato 20 Gennaio 2024: alle ore 10 presso la Casa Natale del Galilei, sita nel centro storico in via Carducci 33, una visita guidata teatralizzata, curata dall’Ass. City Grand Tour, condurrà i presenti per le vie del centro storico attraverso vicoli e scorci fino al Museo Civico, all’interno del quale il Maestro Marzio Matteoli si esibirà con il liuto. L’iniziativa si svolgerà alla presenza di Manuela Del Grande, Sindaco di Santa Maria a Monte, della Dott.ssa Natacha Fabbri, del Museo Galileo, Istituto e Museo della Scienza, della Prof.ssa Donata Bertoldi, già docente al Conservatorio L. Cherubini di Firenze e di Andrea Lippi, Digitalismi, che ha curato la parte allestitiva.

Per info

3333495168

musei@comune.santamariaamonte.pi.it

Fb santamariaamonteMUSEI

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte