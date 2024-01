Scuole d'infanzia, il bando 2024-25 per le iscrizioni a Poggibonsi

Nuovo anno scolastico in vista. Saranno aperte da domani, 18 gennaio, e fino al primo febbraio le iscrizioni per il 2024-2025 per le scuole dell’infanzia comunali, Mastro Ciliegia in via Sangallo e La Tartaruga a Luco. Possono essere iscritti alle scuole d’infanzia comunali i bambini e le bambine residenti che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2024 e non superino alla stessa data il sesto anno di età. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, anche per coloro che già frequentano le scuole comunali e che, per la medesima sede scolastica, avranno la precedenza assoluta.

Per una funzionale programmazione del servizio le iscrizioni devono essere presentate in una sola scuola (comunale o statale).

Iscrizioni online. La domanda viene effettuata collegandosi al sito web dell’Amministrazione. Le iscrizioni possono essere presentate esclusivamente online tramite SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

Open day. In occasione dell’inizio delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico le due scuole d’infanzia comunali apriranno le porte alle famiglie interessate con due open day. Il primo si svolgerà oggi, 17 gennaio dalle 17,30 alle 19 presso La Tartaruga, il secondo, giovedì 18 gennaio nello stesso orario a Mastro Ciliegia

Nel caso in cui, dopo aver predisposto la graduatoria secondo i criteri per l’ammissione, le domande di nuova iscrizione fossero in numero superiore ai posti disponibili, il 6 febbraio alle 18 presso l’Accabì si procederà ad effettuare il sorteggio fra domande con gli stessi requisiti.

Coloro che sono interessati al servizio di ingresso anticipato (7,30/8,00 o 8,00/8,30) alla scuola d’infanzia Mastro Ciliegia potranno presentare domanda on line inserendo la richiesta con la relativa specifica entro e non oltre il primo febbraio 2024. Tale possibilità è riservata ad un numero limitato di utenti per i quali verrà formata una graduatoria sulla base di appositi criteri.

Coloro che vorranno usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare richiesta tramite procedura on line dal 1 febbraio al 29 febbraio 2024.

Documentazione e bando saranno disponibili da domani, 18 gennaio, sul sito del Comune nell’apposita sezione, insieme al progetto educativo 0-6. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio istruzione (0577 986 342).

Fonte: Ufficio Stampa