Servizio Civile Universale, 5 progetti per un totale di 36 posti disponibili nel programma Arci Servizio Civile Empoli APS

C'è tempo fino al 15 febbraio alle ore 14,00 per candidarsi al bando del Servizio Civile Universale che ha portato al finanziamento del Programma WEL.COM – Welfare di Comunità di Arci Servizio Civile Empoli APS e dei 5 progetti collegati, per un totale di 36 posti. I progetti a bando possono essere visionati accedendo al sito www.arciserviziocivile.it/empoli

Di seguito, i progetti di Arci Servizio Civile Empoli APS:

- GENER-AZIONI: il progetto ha l’obiettivo di potenziare l’assistenza domiciliare e gli interventi di prevenzione e le occasioni di promozione del benessere volto per il mantenimento dell’autonomia dei soggetti anziani del territorio Empolese Valdelsa.

Posti disponibili: 8

Enti di accoglienza: Uisp Empoli Valdelsa – Auser Montelupo Fiorentino

Posti riservati per Giovani con Minori Opportunità

- NIDO: NUOVE IDENTITA’, DIVERSI ORIZZONTI: obiettivo generale del Progetto è quello di promuovere il benessere dei bambini 0-6 anni e delle loro famiglie, rafforzando i servizi a loro dedicati.

Posti disponibili: 6

Enti di accoglienza: Indaco Società Cooperativa Sociale – Eskimo Società Cooperativa Sociale Onlus

Posti riservati per Giovani con Minori Opportunità

- RICREATTIVITA’: MOVIMENTO, CURA E CULTURA PER IL TEMPO LIBERO: favorire la partecipazione degli anziani alla vita comunitaria e potenziare così i legami sociali attorno a questi ultimi.

Posti disponibili: 6

Enti di accoglienza: Uisp Comitato Territoriale Zona del Cuoio – Associazione Culturale Medicea

Posti riservati per Giovani con Minori Opportunità

- COMUNIC-AZIONE PER LE COMUNITA’: Il progetto ha l’obiettivo generale di “Favorire la coesione sociale e l’inclusione della popolazione residente in Valdera e in Valdelsa”. Tale obiettivo è perseguito attraverso il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza dei due territori in ASC Empoli APS . Via Magolo, 29 – 50053 – Empoli (FI) tel (+39) 0571 – 1656543 empoli@ascmail.it www.arciserviziocivile.it/empoli tutte le fasce di età, rendendo il territorio più inclusivo, sicuro e accessibile da parte di tutti e tutte, in relazione alle necessità e ai bisogni specifici mutati anche per effetto della pandemia.

Posti disponibili: 9

Enti di accoglienza: Arci Empolese Valdelsa APS – Comune di Montelupo F.no – Arci Comitato della

Valdera – ASPD Montelupo F.no

Posti riservati per Giovani con Minori Opportunità

- MEMORIA E ANTIFASCISMO PER COSTRUIRE LA PACE: Promuovere la conoscenza storica dei propri territori, la conoscenza di esperienze di impegno sociale e di promozione dei diritti e della pace come strumenti di contrasto alle diseguaglianze e di rafforzamento della coesione sociale.

Posti disponibili: 7

Enti di accoglienza: Arci Empolese Valdelsa APS – Aned Empolese Valdelsa – Anpi Sez. Empoli –

Casa della Memoria di Empoli – Tavola della Pace e della Cooperazione di Pontedera

Posti riservati per Giovani con Minori Opportunità

Tutti i nostri 5 progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un compenso di € 507,30.

COME CANDIDARSI

La candidatura avviene esclusivamente on line direttamente dal sito di Arci Servizio Civile Empoli, dopo essersi dotati di SPID personale.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Tutti I giovani e le giovani di età compresa tra I 18 e i 29 non compiuti.

Per informazioni e supporto per l’invio della propria candidatura:

empoli@ascmail.it

0571/1656543

www.arciserviziocivile.it/empoli

FB Arci Servizio Civile Empoli

INSTAGRAM arciserviziocivileemepoli

Fonte: Ufficio Stampa