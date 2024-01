"Vado a vivere con me", in partenza il tour 2024 di Jonathan Canini

Fenomenale Jonathan Canini. Il nuovo asso della comicità toscana torna ad abbracciare il proprio pubblico con l’esilarante spettacolo “Vado a vivere con me” e il risultato è quello di sempre: sold-out, repliche e tanti, nuovi, appuntamenti all’orizzonte.

Il tour 2024 prenderà il via sabato 20 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pistoia): gli ultimi biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Per venire incontro alle richieste, Jonathan tornerà al Verdi di Montecatini il 4 maggio. Tutto esaurito martedì 23 e mercoledì 24 gennaio al Teatro Shalom di Empoli, ma non disperate, anche qua c’è una replica in cantiere, il 17 aprile.

“Vado a vivere con me” sarà in scena poi il 27 gennaio allo Spazio Politeama di Montevarchi (Arezzo), il 16 febbraio al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa (Siena), il 27 febbraio al Teatro del Giglio di Lucca, il primo marzo al Teatro Civico di La Spezia, il 2 marzo al Goldoni di Livorno, l’8 e 9 maggio al Garibaldi di Prato e il 10 maggio al Puccini di Firenze.

Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia.

A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il Bullo, il fattone.

A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web: Jonathan Canini incarna la comicità toscana versione terzo millennio, vulcanica e irriverente. I suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase.

“Vado a vivere con me” ha debuttato lo scorso novembre a Firenze. Da allora un lunga striscia di sold out e migliaia di spettatori, felici e divertiti. E tanti altri appuntamenti sono in arrivo. Info e aggiornamenti sui canali social di Jonathan Canini. Prevendite sui siti dei teatri, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Jonathan Canini “Vado a vivere con me”: le date

Sabato 20 gennaio 2024 – ore 21

Sabato 4 maggio 2024 - ore 21

Teatro Verdi – via Verdi, 45 – Montecatini Terme (Pistoia)

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024 – ore 21

Mercoledì 17 aprile 2024 – ore 21

Teatro Shalom - via Ferruccio Busoni, 24 – Empoli (Firenze)

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Sabato 27 gennaio 2024 – ore 21

Spazio Politeama – via Trento – Montevarchi (Arezzo)

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Venerdì 16 febbraio 2024 – ore 21

Teatro del Popolo - piazza Unità dei Popoli, 2 – Colle Val d’Elsa (Siena)

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Martedì 27 febbraio 2024 – ore 21

Teatro del Giglio – piazza del Giglio – Lucca

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Venerdì 1 marzo 2024 – ore 21

Teatro Civico - piazza Mentana, 1 - La Spezia

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Sabato 2 marzo 2024 – ore 21

Teatro Goldoni – via Goldoni, 83 – Livorno

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2024 - ore 21

Teatro Il Garibaldi - via Garibaldi 69 - Prato

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Venerdì 10 maggio 2024 - ore 21

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Jonathan Canini

Vado a Vivere con Me

Fonte: Ufficio stampa