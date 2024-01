A Montespertoli progetto Music and Resilience per il popolo palestinese

Prima Materia organizza per sabato 20 gennaio dalle 17 un incontro dal titolo “Cultura come arma, Identità come resistenza”. L'evento è il secondo di una serie di iniziative a cadenza mensile dedicate all'approfondimento della questione palestinese, con riguardo agli avvenimenti recenti ed alla storia della questione stessa. La serata in oggetto è dedicata al supporto della popolazione civile rifugiata in Libano attraverso il progetto “Music & Resilience”, che l'associazione Prima Materia di Montespertoli svolge da 12 anni a fianco delle popolazioni rifugiate del Paese, in particolare palestinesi ma anche siriani, iracheni, curdi. Il tema della serata sarà la centralità dell'impegno culturale come prospettiva di lotta all'isolamento sociale e alla discriminazione e la promozione dell'identità palestinese come forma di resistenza all'oppressione e di affermazione della presenza. La questione sarà affrontata attraverso la voce in presenza di Jana Aljussif, studentessa palestinese proveniente dal campo profughi di Ein El Helway a Sidone, nel sud del Libano; interverrà da Roma Olga Ambrosanio, presidente fondatrice dell'ODV ULAIA ArteSud, che si occupa di promozione di iniziative culturali, ricreative ed espressive per i rifugiati palestinesi nel sud del Libano. Sarà presentato il progetto “Music & Resilience” attraverso le voci del team e dei volontari, anche molto giovani, che si recano abitualmente in Libano per sviluppare risorse musicali di tipo didattico e psicosociale all'interno dei campi profughi palestinesi. La serata sarà accompagnata dagli interventi musicali dell'Ensemble Orientale di Prima Materia, che propone un repertorio di musiche tradizionali palestinesi, arabe e persiane. Gli ospiti saranno accolti da tè aromatizzati e dolci della tradizione palestinese e la serata si concluderà con un'apericena con ricette mediorientali a sostegno del progetto. Il contributo minimo di 10€ per il rinfresco è inclusivo e sostenibile anche per una famiglia e sarà interamente devoluto allo sviluppo delle attività nei campi profughi. Il progetto Music & Resilience e le attività ad esso collegate si realizzano con il patrocinio e il contributo del Comune di Montespertoli e con il sostegno di un'ampia rete territoriale.

Fonte: Ufficio Stampa