Asl Toscana Centro, Daniele Cultrera è il nuovo coordinatore trapianti dell’Area Vasta Centro

E’ Daniele Cultrera della Asl Toscana centro il nuovo coordinatore trapianti dell’Area Vasta Centro. Con atto regionale in applicazione alla delibera 66/2023, è stato individuato in Cultrera, medico della direzione sanitaria di presidio del San Giovanni di Dio e per lo stesso ospedale già Coordinatore al Procurement - la rete che lavora affinché il percorso donazione-trapianto vada a buon fine - l’interlocutore che dovrà tenere i rapporti tra il responsabile medico regionale del Centro Allocazione Organi e Tessuti (Craot) e le Aziende sanitarie di Area.

Cultrera dallo scorso anno è anche vicedirettore della Soc Firenze 1 delle Rete Ospedaliera, che oltre al San Giovanni di Dio, comprende anche gli ospedali di Santa Maria Nuova e Piero Palagi.

Ogni Azienda sanitaria della Toscana ha strutture specifiche che si occupano di donazione e trapianti (per la Asl Toscana centro il direttore della struttura operativa semplice dipartimentale, è Francesca Frigeri). Il Coordinamento di Area Vasta garantisce gli opportuni raccordi funzionali fra il coordinatore regionale trapianti e i Coordinamenti locali di competenza promuovendo la collaborazione tra Coordinamenti locali dell'Azienda Usl e Coordinamenti locali delle Aziende ospedaliero universitarie di Careggi e del Meyer.