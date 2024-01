Caso Tau-Figline, cinque valdarnesi scelgono il patteggiamento

Hanno scelto la via del patteggiamento cinque dei sei imputati nel filone di Tau-Figline. Stando a La Nazione si sta per chiudere la vicenda riguardo la partita di Eccellenza 2021-22 in cui il Figline avrebbe volontariamente subito una goleada per svantaggiare il Livorno, pretendente alla D.

Dieci mesi e venti giorni e 700 euro di multa la pena concordata con la procura, a cui si aggiunge una donazione di mille euro ciascuno a un’associazione benefica o senza scopo di lucro.

I cinque sono il portiere Vanni Burzagli, il centrocampista Andrea Saitta, l'altro calciatore Tommaso Degl'Innocenti, l'ex tecnico Marco Becattini e l'ex ds Emiliano Frediani, ritenuto la 'mente' dell'alterazione del risultato. Il calciatore Mattia Privitera ha professato la sua estraneità alla frode sportiva e non ha aderito ai patteggiamenti.

Come scrive il quotidiano, nel mirino della procura di Lucca sono i gol del 4-1 e del 5-1 del Tau, in cui il Figline si sarebbe disinteressato e avrebbe volontariamente subito le reti. Appuntamento in aula il 7 febbraio, per la ratifica finale del giudice.