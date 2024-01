Fermato l'autore delle spaccate a Prato, è un 37enne

Nel pomeriggio del 17 gennaio i carabinieri e la municipale a Prato hanno fermato un uomo di 37 anni, sospettato di essere l’autore della maggior parte delle spaccate delle ultime due settimane in città.

I sospetti dei carabinieri sorgevano da alcuni video che erano stati acquisiti dalle attività commerciali colpite. Il modus operandi dell’uomo, non nuovo a questo tipo di azione, consisteva nell’infrangere le vetrate di negozi o bar con un tombino stradale, circostanza che gli permetteva di aggirarsi per la città riuscendo ad eludere i controlli di polizia in quanto non aveva materialmente gli strumenti per le effrazioni.

Gli elementi già raccolti a suo carico sono al vaglio della Procura di Prato.

L’uomo, di origini nordafricane, è risultato anche essere irregolare sul territorio nazionale e proprio in ragione di ciò, in attesa di eventuali provvedimenti di natura cautelare da parte dell’A.G., veniva avviata la procedura di espulsione ed accompagnato presso un CPR (centro di permanenza per il rimpatrio).





