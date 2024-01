Finalmente Abc: il successo contro Arezzo riporta grinta e serenità

Quando più conta, quando non ci sono alternative, quando serve soltanto una cosa: vincere. Dopo esserci andata vicinissima per tante, troppe volte, l’Abc Solettificio Manetti agguanta quel successo importante come l’aria che mancava dallo scorso 16 dicembre a Cecina. A farne le spese è lo Scuola Basket Arezzo, che cade al PalaBetti per 85-72. In una partita in cui i gialloblu si sono presentati privi di Nannipieri, ne è emersa, esattamente come a Cecina, quell’Abc che risorge nel momento più delicato. Spinti dalla consapevolezza di non poter sbagliare questo appuntamento casalingo, coach Angiolini e i suoi ragazzi hanno fatto esattamente quello che dovevano: trasformare l’amarezza in rabbia agonistica e portare in campo tutta la volontà di prendersi ciò che per troppo tempo era svanito proprio sul più bello. Una vittoria mai in discussione, frutto del’intensità e della concentrazione con cui Belli e compagni si sono approcciati fin dalla palla a due. Un successo che concorre a dare morale e fiducia, consapevoli che questo rappresenti soltanto il primo passo lungo una strada ancora tortuosa, ma che da adesso in poi quest’Abc dovrà affrontare a testa altissima.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Zaiets, Nepi, Pucci, Cantini

Arezzo: Toia, Rossi, Zocca, Pelucchini, Semprini

Grande concentrazione ed ottima intensità difensiva per i gialloblu fin dai primi scambi, con Cantini e Pucci a fare il lavoro sporco nel pitturato e Nepi a guidare l’attacco castellano sul 4-0, che diventa 6-0 proprio a firma Cantini. Il primo canestro aretino arriva dopo tre giri di cronometro dalla lunetta a firma Toia, mentre coach Angiolini richiama Zaiets in panchina per il secondo fallo personale. Intanto Pucci infila il +7 su cui Arezzo ferma il gioco e Rossi trova il primo canestro dal campo per gli ospiti. La risposta castellana è puntuale con Belli che si iscrive a referto per il 12-3 a metà frazione. Un’azione da tre punti del solito Rossi tiene Arezzo in scia, seguita dalla tripla di Jankovic del -3 (12-9). Ci pensa un Pucci caldissimo a tenere l’Abc in controllo, infilando sei punti consecutivi che permettono ai gialloblu di ristabilire il +8 (20-12), finchè ancora Jankovic manda tutti al primo riposo sul 20-14.

L’ottima esecuzione di Pucci apre la seconda frazione, per poi lasciare spazio alla tripla di Lazzeri che vale il +11 (25-14). Cinque punti di Toia dimezzano lo svantaggio aretino e costringono coach Angiolini a rifugiarsi nel time out sul 28-21, e al rientro capitan Belli si scalda dalla lunghissima distanza infilando due bombe che ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio gialloblu: 34-23 al 15′. Semprini in mezzo all’area tiene Arezzo in scia, ma Cantini non ci sta e decide di avventurarsi in un coast to coast che vale il +14 (42-28). Zaiets dall’arco sigilla un break di 17-7 per il 45-28, che diventa 47-30 all’intervallo.

Dalla sosta rientra meglio Arezzo, che rosicchia qualche punto spinto da Toia e Jankovic, ma nel frattempo Nepi decide di salire in cattedra trovando tre ottime conclusioni che permettono all’Abc di tenere saldo il controllo (53-37 al 23′). Ancora Toia dall’arco scrive 53-42 e, dopo diversi attacchi a vuoto, Belli rompe gli indugi castellani cercando e trovando cinque punti che ristabiliscono il 58-42 al 27′. Mentre Semprini fa la voce grossa nel pitturato, la stoppata di un solidissimo Cantini nell’ultimo assalto aretino chiude la frazione sul 60-47.

Il quarto parziale si apre con Belli ad innescare il contropiede di Scali, che nell’azione successiva decide di bissare per il 64-49. Il botta e risposta dall’arco tra Pelucchini e Belli mantiene invariata la forbice, finchè un paio di disattenzioni castellane permettono agli ospiti di accorciare fino al -11 a firma Toia (69-58 al 34′). Coach Angiolini ferma il gioco e al rientro i gialloblu blindano l’area recuperando un pallone dietro l’altro, mentre Pucci e Nepi ristabiliscono il 77-60 che indirizza la sfida. Si arriva così agli ultimi due giri di cronometro, quando il tapin di Scali scrive sul tabellone 81-60 e ci fa dire: “ripartiamo da qui”.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SCUOLA BASKET AREZZO 85-72

Abc Solettificio Manetti: Rosi 3, Lazzeri 3, Corbinelli, Pucci 14, Merlini, Zaiets 4, Scali 20, Nepi 19, Cantini 6, Delli Carri ne, Belli 16. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 23/46 (50%) da due, 9/20 (45%) da tre, 12/15 (80%) ai liberi, 34 rimbalzi (28 dif, 6 off), 22 assist.

Scuola Basket Arezzo: Pelucchini 6, Zocca 15, Toia 15, Nica ne, Iannicelli 2, Rossi 8, Jankovic 12, Semprini 12, Vagnuzzi, Giommetti 2, Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti. Ass. Liberto.

Totali: 18/37 (49%) da due, 9/29 (31%) da tre, 9/13 (69%) ai liberi, 38 rimbalzi (27 dif, 11 off), 21 assist.

Parziali: 20-14, 47-30 (27-16), 60-47 (13-17), 85-72 (25-25)

Arbitri: Pedini di Corciano, Antonelli di Spoleto.

Fonte: Abc Castelfiorentino