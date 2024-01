Manca la visita medica pre-assuntiva per un lavoratore di un cantiere, multa da 1400 euro

I carabinieri del Comando Provinciale di Livorno e il NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), stanno continuando a effettuare controlli di sicurezza nei cantieri al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, proteggere i lavoratori e ridurre gli incidenti con gravi conseguenze. Nel corso di una campagna straordinaria di ispezioni edilizie, i militari del NIL, in collaborazione con la Stazione di Castagneto Carducci, hanno scoperto che presso un cantiere a Donoratico un lavoratore dipendente non era stato sottoposto alla visita medica pre-assuntiva. Questa violazione delle norme sulla tutela del lavoro ha portato a un'ammenda di 1.423,84 euro inflitta al 57enne imprenditore responsabile. La campagna di controlli congiunti tra l'Arma territoriale e il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno proseguirà su tutto il territorio provinciale, inserendosi in una più ampia strategia dell'Arma dei Carabinieri volta alla protezione dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.