Muore ad 83 anni Pier Giuseppe Leo, esperto di arte e dipendente della CR San Miniato

È morto ieri, all'età di 83 anni, Pier Giuseppe Leo, a lungo dipendente della Cassa di Risparmio di San Miniato, ma soprattutto appassionato ed esperto di arte e della pittura del '900. Leo era nato a Fucecchio, ma proprio per la sua attività era conosciuto in tutto il territorio del Comprensorio del Cuoio. Molti sono stati i suoi contributi in conferenze e Istituzioni cittadine per divulgare l'arte e per valorizzare molti pittori locali e non.

"Alla moglie Franca, ad Antonio vanno le nostre condoglianze e quella Città di San Miniato", così il sindaco di San Miniato.