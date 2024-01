Nel doppio fondo del trolley nasconde 3 etti di marijuana: arrestato

A Cortona, nella frazione di Terontola, lo scorso 16 gennaio i carabinieri del Norm hanno controllato il conducente di un'auto bresciano 32enne. Visto il nervosismo all'arrivo dei militari, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nel doppio fondo di un trolley c'era un contenitore in cellophane con ben 325 grammi di marjiuana. Il trentenne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro. Ieri l'udienza per direttissima ad Arezzo, il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto l'obbligo di firma alla caserma dei carabinieri del comune di residenza.