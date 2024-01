Prende a calci agente e spacca vetro della pantera: arrestato 50enne nel Pisano

In stato di alterazione per il troppo alcol, non voleva uscire di casa e all'arrivo della polizia ha picchiato gli agenti e ha danneggiato l'auto di servizio. Un 50enne siciliano è stato arrestato a San Giuliano Terme dalla volante della questura. A dare l'allarme il padre della compagna di lui. I poliziotti sono stati aggrediti a calci e pugni. Mentre doveva salire sulla pantera della polizia ha colpito un agente con un calcio nello stomaco (prognosi di 3 giorni per l'uomo in divisa) e all'interno dell'auto ha spaccato il deflettore dello sportello posteriore con un calcio. L'arresto è avvenuto per minaccia, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dopo l'arresto, il giudice ha proceduto alla convalida. Sono stati chiesti i termini a difesa ma l'uomo non potrà avvicinarsi alla famiglia della compagna.