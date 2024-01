Salario minimo, Unione Popolare chiede la testimonianza dei lavoratori dell'Empolese Valdelsa

Viviamo nella società, siamo e stiamo con chi fatica ad arrivare alla fine del mese, pur lavorando, spesso troppo e male. Conosciamo il fenomeno vergognoso della crescita del lavoro povero soprattutto tra migranti, giovani e donne: contratti collettivi al ribasso largamente sotto i 10 euro lordi l’ora, lavoro interinale, contratti atipici, false partite IVA, riguarda lavori qualificati e non qualificati. E’ un’emergenza grave e crescente, collegata con la perdita di potere contrattuale dei lavoratori e dei sindacati, con la crescente finanziarizzazione monopolistica dell’economia.

Per questo Unione Popolare, con il Partito della Rifondazione Comunista e Potere al popolo, ha depositato a novembre al senato una propria proposta di legge di iniziativa popolare con 65.000 firme per il salario minimo a 10 euro , indicizzato e senza oneri per l’INPS e lo Stato. Nell’Empolese sono state raccolte 170 firme che sono il punto di partenza per una campagna di sensibilizzazione e ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori che vivono questa condizione.

Abbiamo tra noi persone che vivono il problema, abbiamo contatti con loro ed altri ne cerchiamo a partire da coloro che hanno firmato la proposta di legge. Chi fosse interessa può contattarci alla mail unionepopolareempolesevaldelsa@gmail.com. Assicuriamo il rispetto della privacy, ma certo chiediamo, per quanto possibile, di mettere a disposizione informazioni sulla propria condizione per mettersi in relazione e confronto. Prevediamo anche momenti di incontro a febbraio. Pensiamo possa servire per migliorare la condizione psicologica prima ed economica dopo.

Parallelamente lavoriamo presso le istituzioni locali, Comuni in primo luogo perché si facciano carico attivamente del problema. A questo proposito proponiamo ai Consigli Comunali e all’Unione di approvare al più presto un ordine del giorno che li impegna nei contratti di appalto ad assicurare un salario lordo di 9 euro all’ora a dipendenti e collaboratori esterni.

La mozione riprende, con piccole migliorie adattamenti non sostanziali, una mozione approvata dal Consiglio Comunale di Livorno con il voto favorevole di maggioranza PD ed opposizione dl M5S e Buongiorno Livorno-Potere al popolo. Anche questa iniziativa si inserisce nella campagna per il Salario Minimo.

Unione Popolare - Potere al Popolo! - Partito della Rifondazione Comunista