Il corpo di un 64enne è stato trovato carbonizzato nei pressi di via Stibbio a San Miniato, la strada che porta da Ponte a Egola alla frazione di Stibbio. Il rinvenimento risale alle 16 di oggi. Sul posto solo l'automedica, i soccorsi non hanno potuto far niente vista la gravità della situazione. Si indaga per risalire a identità e motivazioni del decesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO