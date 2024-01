Colpita da un furgone mentre è sul monopattino elettrico, grave 27enne

Una 27enne a bordo del suo monopattino elettrico è stata colpita da un furgone in via Francesca Romea ad Altopascio questa mattina. La giovane è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa un'ambulanza della Misericordia di Montecarlo dopo le ferite riportate. Si trova adesso in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente stradale parlerebbe di un impatto di cui il conducente del mezzo pesante non si sarebbe accorto, per poi ripresentarsi qualche minuto dopo sul luogo dell'incidente. La polizia municipale di Altopascio sta raccogliendo le testimonianze e visionerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza.